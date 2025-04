KINNISVARAJURIST SELGITAB Kas üürnikku saab rikkumise eest trahvida?

«Kui varasemalt ei saanud eluruumi üürilepingu korral üürniku suhtes leppetrahvi rakendada, siis alates 2021. aasta seadusmuudatusega on see lubatud, küll aga teatud piirangutega,» kirjutab Hindpere Facebookis.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv tähendab, on tegemist on leppega ehk selles tuleb lepingu sõlmimisel üürnikuga kokku leppida. Kuid leppetrahvi rahasummana ei saa kokku leppida, kuna see on seadusega piiratud. Samuti ei saa leppetrahvi nõuda rahalise kohustuse rikkumise korral, kus saab nõuda viivist.

Leppetrahvi suurus ühe rikkumise kohta kuus ei või ületada kümmet protsenti üüri, kõrvalkulude ja hoone korrashoiu- ja parenduskulude summast. Kui rikkumisi on rohkem kui üks, siis maksimaalne trahvimäär on 20 protsenti kuus.