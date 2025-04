Kui siiani on kuulda olnud etteheiteid, miks Eesti või teised riigid pole suutnud eurotoetusi piisavalt kiiresti ära kulutada ning miks meil need miljardid ikka veel kasutult kontol seisavad ja inflatsiooni käes sulavad, siis nüüd kavandab Euroopa Liit olulist muudatust, mis premeerib just laisemaid rahakasutajaid.

Nimelt tahab Euroopa Liit lähikuudel muuta ühtekuuluvusfondide (cohesion fund) rahajagamise korda. Halb uudis on see, et lisaraha meile kuskilt tulemas pole. Hea uudis on aga, et seni kulutamata raha saab edaspidi kasutada väga palju parematel tingimustel ja teha sellega piltlikult öeldes lõpuks ka vajalikke asju, mitte projektikesi linnukese kirja saamiseks.