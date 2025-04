Statistika kinnitab: makseviisi valik mõjutab nii ostukorvi suurust kui tehingute arvu

Eelmisel aastal kasvas Eestis oluliselt nn «osta kohe, maksa hiljem» makselahenduste kasutamine. Uuringute ja makseplatvormide andmete põhjal võib öelda, et aina rohkem inimesi kasutab erinevaid paindlikke maksevõimalusi, et oma kulutusi paremini hajutada. Näiteks kasvas nende lahenduste kasutamine aastaga üle kolme korra ning ligi iga kolmas Eesti elanik on kasutanud tarbimislaenu või järelmaksu.