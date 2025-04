Eesti Pank: naistel tasub kõrgharidus rohkem ära

Matsulevitš ütles, et miinimumpalk on tõusnud viimastel aastatel üsna kiiresti ning see on vähendanud palkade erinevust, kuna suuremad sissetulekud pole sama kiirusega kasvanud. Vähenenud on ka sooline palgalõhe, millega Eesti on varem võrreldes teiste EL-i riikidega kehvas mõttes silma paistnud. Matsulevitš peab palgalõhe vähenemise põhjuseks palgatõuse haridus- ja tervishoiuvaldkondades, sest nendel aladel töötab rohkem naisi kui mehi.