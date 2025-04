Hansaposti e-pood lõpetab tegutsemise

«Anname teada, et Hansaposti e-pood sulgeb oma virtuaalsed uksed 30. aprillil 2025, kell 22:00. Edaspidi leiad meie kaubavaliku Kaup24 e-poest! Mõistame, et see võib Sulle küsimusi tekitada ning seetõttu koostasime järgneva Korduma Kippuvate Küsimuste (KK) nimekirja. Loodame, et leiad siit vastused - alates tellimustest ja tagastustest kuni kinkekaartide ning Hansarahani välja. Kui Sa ei leia siit vastuseid oma küsimustele, on meie klienditeenindus Sinu jaoks jätkuvalt olemas,» kirjutab Hansapost e-poe lehel.