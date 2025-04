Tõnu Pekk: kui turg kõigub, jää sina paigale

Nii teise kui ka kolmanda samba indeksfondide osaku hinnad on nüüd enam-vähem tagasi seal, kus nad olid aasta tagasi – ehk viimase 12 kuuga ei ole vara väärtus neis kasvanud. Ent osaku hinna muutuse graafik ei näita enamasti, kui palju on inimene tegelikult oma kogutud varalt tootlust teeninud. Pensionifondi osakuid ostetakse väikeste tükkide kaupa paljude aastate vältel, mitte ühel päeval korraga. Näiteks alates sellest päevast, kui tõin oma teise samba Tulevasse, on minu vara kasvanud ikkagi keskmiselt 7% aastas.

Seega alustuseks, kui inimene tahab päriselt teada oma pensionivara tootlust, on vaja arvutada, milline on kõigi tema igakuiste sissemaksete tootluste kaalutud keskmine kuni tänaseni: see on rahavoogudega kaalutud tootlusmäär. Ise pole vaja muidugi sellist arvutust teha – oma personaalset tootlust saab vaadata näiteks pensionikeskusest või Tuleva lehelt. Loodetavasti kohustab riik peagi panku sedasama internetipangas näitama, sest see on asi, mis on päriselt tähendusrikas.