EI ÜLETURISMILE Norra plaanib kehtestada turismimaksu

Norra valitsus on Euronewsi andmetel teinud muudatusi kavandatavas turismimaksus, et leevendada ületurismi negatiivseid tagajärgi, kuna turistide arv on kasvamas. Kaubandus- ja tööstusminister Cecilie Myrseth teatas hiljuti, et kohalike omavalitsuste poolt ööbijatelt küsitav maksumäär väheneb viielt protsendilt kolmele.

​Millal plaanitav maks jõustub?

Turismimaksu täpne jõustumise kuupäev ei ole veel teada, kuid see võib jõustuda juba sel suvel. Enne seda peab eelnõu läbima parlamendi aga heakskiidu, kus mitmed erakonnad on uue tasu suhtes kriitilised.

Norra ettevõtluskonföderatsiooni reisi- ja turismiosakond on samuti mures, sest antud maks võib turiste eemale peletada, eriti olukorras, kus sektor juba niigi raskustes on. Lisaks on kriitikat pälvinud ka asjaolu, et maks kohaldub vaid ööbivatele turistidele, jättes nende hulgast välja kruiisireisijad, päevakülastajad ja tasuta avalikel aladel ööbijad, keda peetakse just teatud piirkondades suurimaks koormuse tekitajaks.