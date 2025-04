Kõige suurem osa vastanutest (53 protsenti) ütles, et neil pole plaanis lähiajal ettevõtet luua. Sama tulemuseni jõudis ülebaltiline uuring ka Lätis ja Leedus. Lisaks märkis 19 protsenti vastanutest Eestis, 26 protsenti Lätis ja 24 protsenti Leedus, et nad ei ole mõelnud ettevõtlusega alustamisele, teatas SEB.

«Eesti elanike ettevõtlushuvi on sisuliselt sama, mis eelmisel aastal ehk oma ettevõttega startimisele mõtleb 19 protsenti küsitletutest – mehed rohkem kui naised. Euroopa kontekstis on tegemist igati korraliku protsendiga. Lugedes põhjuseid, miks ettevõttega alustamisega viivitatakse või ei alustata sellega üldse, on selge, et osa takistusi on objektiivsed. Näiteks hetke majanduskeskkonnast tulenevad põhjused, aga ka sellised, mille lahendamisele saab üsna edukalt kaasa aidata, näiteks teadmisi ja oskusi täiendades,» kommenteeris tulemusi SEB juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.