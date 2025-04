Ekspert selgitab, miks suur osa kontoripindadest on jäänud tühjaks

«Koroonapandeemia ajal kasvas kodukontoris töötavate inimeste hulk märkimisväärselt, kuid ei olnud näha, et ettevõtted oleksid olemasolevatest kontoripindadest massiliselt loobunud. Need, kellel oli võimalik ja vajadus rendileping pandeemia ajal lõpetada, seda ka tegid, kuid enamik lepingutest jäid siiski kehtima,» sõnas Raivet.

Ta selgitas, et kui enne pandeemiat oli tühjade kontoripindade osakaal 5 protsendi juures, siis koroonaperioodil tõusis see, kuid jäi siiski alla 10 protsendi. Pandeemia järgselt langes vabade kontoripindade osakaal tagasi 6 protsendini, kuid viimase paari aastaga on tühjade kontoripindade osakaal taas kasvama hakanud ja tõusnud taas 10 protsendi juurde.