Tallinn tühistab sadu venima jäänud planeeringuid

Tallinnas on sadu detailplaneeringuid, mille menetlus on algatatud aastate eest, kuid siis seisma jäänud. Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on neid nüüd järgemööda tühistatud ja praeguseks alles olevad ammused planeeringud loodetakse lõpetada selle aasta jooksul, sest sageli lähtuvad need vananenud põhimõtetest ning koormavad nii ametkonda kui taotlejaid, kirjutab ERR.