Sotsid plaanitavast seadusemuudatusest: töötajatest tehakse kärbitud õigustega odav tööjõud

Sama mõtet on varem avaldanud ametiühingute keskliit, kes soovivad samuti töölepingu seaduse eelnõu peatamist ning sotsiaalpartneritega läbirääkimiste alustamist, et leida kompromissid. Ametiühingud tõdevad, et pragu plaanitavad nn paindliku tööaja muudatused jätavad töötajad tööandja vastu kaitseta.

Nimelt on valitsusel plaan muuta töölepingu seadust nii, et senised kindla tööajaga sõlmitud lepingute asemel võivad olla paindliku tööajaga lepingud: minimaalne töötundide arv nädalas võib olla 10, aga sellele võib lisanduda kuni 30 tundi. Vastavalt sellele, kuidas tarvis on. Valitsus on seda presenteerinud kui töötajatele kasulikku võimalust, mis lubab paremini tööd ja eraelu ühildada ning lubab kergemat õpilaste ja tudengite palkamist. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu endine juht Killu Maidla tervitas mullu novembris plaanitavaid muutusi, sest need vastavad tänasel tööturu reaalsusele. «Need muudatused on hädavajalikud Eesti majanduse konkurentsivõime parendamiseks ning tööturu dünaamilisemaks muutmiseks. Paindlikkus töösuhetes tähendab töötajatele suuremat vabadust ja tööandjatele paremaid võimalusi kohaneda hooajalisuse ja muutuvate turutingimustega,» rääkis ta.