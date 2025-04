Šokeeriv tõde: miks tuhanded tellitud kaubad ei jõua saajani?

Probleemid ja riskid postisaadetistega

Narkootiliste ainete tellimine Eestisse nii kolmandatest riikidest kui ka Euroopa Liidu liikmesriikidest on keelatud. Ja seda isegi siis, kui mõnes teises liikmesriigis on nende ainete tellimine ja kasutamine lubatud. Nii näiteks on kanep teatud tingimustel legaliseeritud Hollandis, Saksamaal, Portugalis, Maltal ja Luksemburgis, kuid Eestisse neid siiski postiga tellida ei tohi. Just narkootilised ained on tolliametnike suurimaks väljakutseks liidusiseste postipakkide kontrollimisel.

Kui narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tellimise keelamine võib tunduda justkui loogiline, siis ravimitega see nii ei ole. Paljud siiski ei tea, et ravimite tellimine posti teel on Eestisse keelatud. Väljakutseks on siin toote määretlemine ravimi või toidulisandina. Ja see lähenemine võib liikmesriigiti erineda. Nii näiteks võib teistes liikmesriikides toidulisandiks (vitamiinipreparaadid, taimsed preparaadid) tunnistatud toode olla Eestis määratletud ravimina. Ja seda teatud toimeainete sisalduse tõttu. Kui ravimite ostmine ja tellimine posti teel on Eestisse keelatud, siis eraisikute vahel on teatud erisused. Nimelt on lubatud ravimite tellimine eraisikult eraisikule piiratud koguses. Maksimaalselt kümme avamata jaemüügipakendit. Kui tellija ei ole kindel, kas toode on ravim või mitte, tuleks enne tellimist küsida nõu ravimiametilt.