Uued Volkswageni ja Audi sõidukid ootamas lastimist Emdeni sadamas Saksamaal. Audi on juba teatanud, et esialgu täiendavalt autosid USA-sse ei tarnita, kuna sealsetes ladudes on juba küllaga sõidukeid ja USA on kehtestatud autoimpordile 25-protsendilised tollid.

Foto: Lars Penning