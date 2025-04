«Miks me ei tee sisulist tööd?» Bolti juhtum tekitas riigikogus tulise arutelu

Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) ütles riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil, et elektritõukerataste kindlustuse kohustus tekitab küsimusi ning võib jääda mulje, et riik on eelistanud Bolti teise teenusepakkuja Tuule ees. Bolti esindaja sõnul pole see õige, sest ka neid on seadus mõjutanud.