VAATA OTSE Erikomisjon arutab hinnatõusu mõju

Statistikaameti kiirhinnang näitab, et Eestis jätkub kiire inflatsioon – aastatagusega võrreldes kerkisid hinnad märtsis 4,3 protsenti, mis on Euroopa Liidu kiireim hinnatõus kuu lõikes. Eesti Pank on korrigeerinud hinnatõusu prognoosi aasta kokkuvõttes kuue protsendi juurde.