Trump pehmendab omaenda lööki

Tariifid suurendavad Ühendriikides majanduslanguse ohtu, jahutades märgatavalt ka globaalset kasvu. Aktsiaturg on uudisele reageerinud järsu langusega. Lisaks võtsid suuna alla ka USA riigivõlakirjade hinnad ja dollari kurss. Turgude hinnang uuele kaubanduspoliitikale oli nii karm, et Trump on asunud leevendama omaenda lööki. Lähiaja väljavaade sõltub suuresti sellest, mis ulatuses on Trump valmis tollide osas kompromisse tegema ja kas USA suudab majanduslangust vältida.