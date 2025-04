VAATA OTSE Erikomisjon arutab, miks Bolti tõuksid said kindlustamisest vabastuse

Komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart viitas mullu jõustunud seaduseele, mis kohustab kindlustama üle 25 kilogrammi kaaluvaid elektrilisi tõukerattaid. «Turu suurima rendiettevõte Bolti tõukerattad kaaluvad 24 kilogrammi, mis tähendab, et seaduse järgi ei pea nende tõukerattad olema kindlustatud, suuruselt teise rendiettevõte Tuul Mobility tõukerattad kaaluvad rohkem kui 25 kilogrammi ning seega peavad nüüd seaduse järgi olema kindlustatud. Tekib küsimus, kas tegemist võib olla turumoonutusega, kuna seab sama tegevusala sisuliselt samadel tingimustel teenust pakkuvad ettevõtted ebavõrdsesse olukorda,» selgitas Kovalenko-Kõlvart, kelle sõnul tekib küsimus, miks just selline kriteerium eelnõus kehtestati ning kas sellele eelnes ka lobitöö ministeeriumites või läbirääkimised poliitiliste erakondadega. «Oleks loomulik, et sellise seaduse koostamisel oleks võetud eesmärgiks tagada võrdsed tingimused kõigile turul olevatele ettevõtetele,» sõnas ta.

Esimees märkis samuti, et iga aastaga juhtub kergliikuritega aina rohkem õnnetusi ning ei joonistu välja, nagu neid juhtuks alla 25 kilogrammi kaaluvate tõuksidega vähem või nende tagajärjed oleksid kergemad. «Küll aga võib liikluskindlustuse puudumine tähendada, et kannatanu ei saa piisavalt kaitset ega hüvitist ehk seadus ei täida täielikult endale seatud eesmärki. See omakorda tähendab, et õnnetuste kahjud jäävad Tervisekassa ja maksumaksja kanda. Need summad ulatuvad miljonitesse,» sõnas ta.