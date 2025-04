Analüüs toob esile, et keskmine maksehäirega eraisik on 46-aastane mees Harjumaalt, kellel on 2,6 aktiivset maksehäiret ning kelle koguvõlg on 4489 eurot.

Kuigi võrreldes eelmise aastaga on keskmise võlgniku aktiivsete võlgade arv veidi vähenenud, on maksehäirete kogusumma kasvanud 89 euro võrra. See näitab, et väiksemate võlgade kõrval on süvenenud suuremad makseraskused.