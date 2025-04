Arenguseire Keskus: Eesti kipub AI rakendamisel naabritest maha jääma

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov selgitas, et avaliku sektori digiteenuste vallas on Eesti jätkuvalt Euroopa eeskujude hulgas, kuid ettevõtete digitaliseerimise tase on tagasihoidlikum. «Meie ettevõtete digitaliseerimise tase on Euroopa Liidu 27 liikmesriigi seas kõigest 16. positsioonil ning lisaks iseloomustab Eestit ka suur erinevus tippettevõtete ja väiksemate ettevõtete vahel, mille üheks põhjuseks on digitehnoloogiate leviku koondumine suurematesse ja tootlikumatesse ettevõtetesse,» ütles Danilov ning lisas, et tehisaru laiema kasutusele tulekuga see lõhe pigem süveneb.