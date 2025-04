Ülevaade Nafta hinnasula annab Putini sõjamasinale võimsa löögi

Brenti naftabarrel on odavnenud viimastel nädalatel 15 protsenti, 63 dollarile ja Vene peamise ekspordiartikli Uurali toornafta hind on kukkunud 50 dollari kanti barrelist. Viimati oli Vene nafta hind sellisel tasemel hetkeks kaks aastat tagasi, kuid valdavalt on idanaabri naftabarreli hind püsinud 60-70 dollari vahel. Seega pole G7 ja ELi kehtestatud 60-dollariline hinnalagi seni korralikult töötanud.