Elektrikell Rohke päikeseenergia tõukab täna keskpäeval elektri börsihinna miinusesse

Päikeseparkide toodang ulatub täna keskpäeva paiku 680 megavatt-tunnini. Aprillis pole päikeseelektri tootmine veel nii kõrgele küündinud. Tänu sellele on elekter täna päeval neli tundi miinushinnaga.

Päeva tipphind oli 189,99 eurot megavatt-tunni eest, mida tuli maksta hommikul kell 6-7. Kell 13-17 on aga elektri hind negatiivne, kusjuures kell 14-15 on see koguni -3,11 eurot.