Reedel avalikustatud näitajad on nõrgimad alates 2022. aasta juunist ja teiseks ​​madalaimad kogu 1952. aastani ulatuvas statistikaajaloos. USA presidendi Donald Trumpi kaubandussõda on viimasel ajal inimeste meeleolu oluliselt kehvemaks muutnud, kirjutab CNN. Ameeriklased on harva majanduse suhtes olnud nii pessimistlikud kui täna.