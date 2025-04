Kinnisvarafirmade liit: kavandatav kinnisvara hindamist muutev määrus teeb inimesest panga pantvangi

Eelnõu sellisel kujul vastuvõtmine kahjustaks EKFLi hinnangul Eesti tarbijate huve ning hoopis piiraks konkurentsi kodulaenude ja tarbijakrediidi turul. EKFL juhatuse aseesimehe Ingvar Allekandi sõnul ei aita kahjuks rahandusministeeriumis valminud tagatisvara hindamist reguleeriva määruse eelnõu praegusel kujul kaasa selleks, et saavutada algselt välja öeldud eesmärk – teha kodulaenude refinantseerimine Eesti inimestele oluliselt odavamaks ja lihtsamaks ning suurendada pankadevahelist konkurentsi kodulaenude väljaandmisel.

Määruse eelnõu praegusel kujul looks pankadele mitte lihtsalt võimaluse ise tagatisi hinnata, vaid teha seda tänasest üldlevinud tavast oluliselt lihtsustatumalt ning kvaliteedinormides järgi andes. «Kui kinnisvara hindamine koondub praegu välja pakutud soodustingimustel suurpankade kätte, siis kaob protsessist erapooletu kõrvaltvaataja vaade ja see soodustab veelgi kodulaenu klientide nii-öelda sunnismaisust ehk sõltuvust ühest konkreetsest pangast,» selgitab Allekand, kuidas algsest üllast ideest on saamas karuteene kodulaenu võtjatele.