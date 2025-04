«Arendusprojektide konkurss on olnud ettevõtete jaoks oluline meede, sest sealt on alguse saanud mitmed tänased kaitsetööstuse edulood. Näeme, et huvi konkursi vastu on hüppeliselt kasvanud ning seetõttu oleme ka suurendanud toetuste mahtu 1,2 miljoni euroni,» ütles kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri kohusetäitja Miiko Peris.