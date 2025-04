Keegi väga täpselt ei tea, mida tollid kaasa toovad. Üks on küll ilmne: globaalne kaubavahetus pole enam kindel ega turvaline viis äri tegemiseks. Praegu on väga keeruline öelda, kas Eesti suurtel eksportööridel tuleb hakata töötajaid koondama või koguni uksi sulgema. Teadmatus ja ebakindlus on aga iseenesest juba majanduskasvu vaenlased.