«Eelmisel aastal alanud testperiood tõestas, et reoveesette kääritamisel tekkivast biogaasist on võimalik edukalt oma tarbeks energiat toota ja hoida nii ettevõtte tegevuskulud kontrolli all. Koostootmisjaama ja varasemate tehnoloogiate abil oleme testperioodil saanud toota ligi 12 000 MWh soojusenergiat ja 8100 MWh elektrienergiat aastas. See katab täielikult Paljassaare reoveepuhastusjaama soojusvajaduse ja ligi poole elektrivajadusest,» selgitas Timofejev. Tema sõnul on praegu käimas biogaasi tootmise arendamine, sest koostootmisjaama täielik võimsus ei ole veel ammendatud.