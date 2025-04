«See on nagu öelda, et kukkusid rattaga plaanipäraselt külili, et natuke rahulikult maas puhata,» nentis LHV investorkogukonna juht Nelli Janson Postimehele. Ta selgitas kuidas rahapoliitilised jõumängud on toonud kaasa turgude kõikumise, millisesse seisu asetub Euroopa ning mida võiks see kõik tähendada Eesti majandusruumile.