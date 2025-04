KORRALIK INVESTEERING Viis miljonit maksev ärihoone Telliskivis saavutas täiskõrguse

Invego juht Kristjan-Thor Vähi rõhutab, et täiesti uutest A-klassi äripindadest on viimase kümnendi jooksul ülikiiresti arenenud piirkonnas selgelt puudus. «Telliskivi on ajaloolise ja kaasaegse linnaruumi kohtumispunkt, kuid lisaks suurepärasele asukohale on asumil ka oma iseloom. Minu meelest on selle suurepäraselt ära tabanud ka uue ärihoone arhitektid,» kiidab Vähi ka arhitektuuribüroo Kauss panust.