Storent ehitusturust: taastumine sõltub hindade liikumisest

Kinsigo sõnul annavad ehituses suure mahu taristuprojektid. «Rail Balticu rajamiseks Tallinnast Läti piirini on sõlmitud lepingud kahe konsortsiumiga, mis loob eelduse, et see suurprojekt saab Eesti pinnal tempokalt edasi minna. Mahu mõttes on olulised ka riigikaitse objektid, nagu näiteks idapiiri kindlustamine,» lisas Storent juht.