Veljo Konnimois: kogenud juht, tule tõmba käima uutmoodi tehnoloogiakool ja päästa Eesti majandus!

Enam pole mingi uudis, et kätte on jõudnud raputavate muutuste periood. Pikki aastakümneid olid institutsioonid ja asjade tegemise viisid otsekui igaveseks paigas. Sellest, et majanduslikud, demograafilised ja tehnoloogilised trendid viitasid süsteemi pingetele, aeg-ajalt räägiti, kuid sellega asi ka piirdus. Kuniks see, mis tundus igavene, pöörati järsku pea peale ja kõik arengud muutusid võimalikuks.

Ei, see kirjeldus ei käi (üksnes) rahvusvaheliste suhete ja suurriikide võimumängude kohta – vaid selline on seis Eesti hariduses aastal 2025. Nii suuri muutusi ei ole nähtud aastakümneid. Nende mõju ulatub kitsas mõttes haridusvaldkonnast oluliselt kaugemale. Just praegustest tehnoloogiahariduse reformidest sõltub väga oluliselt, kas Eesti pääseb rikaste riikide klubisse või mitte. Ning seda enam on kriitilise tähtsusega, kes on inimesed, kes meie uuenenud või täiesti uusi tehnoloogiakoole juhtima hakkavad.