Soome statistikaameti aruandest selgub, et pankrottide arv on suurenenud juba neljandat aastat järjest. «Viimase 12 kuu jooksul esitati kokku 3633 pankrotiavaldust, mis on suurim arv alates 1997. aasta augustist,» ütles Soome statistikaameti peastatistik Mira Kuussaari pressiteates.