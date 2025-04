Everaus Kinnisvara laieneb Riia turule uue projektiga

«Everaus Kinnisvara omandas kinnistu Riias juba kolm aastat tagasi,» selgitas Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik. «Otsus laieneda Läti turule tulenes meie hinnangust, et Riia kinnisvaraturg on arengufaasis Eestist mitu aastat maas, mis loob hea arengupotentsiaali. Seni ei olnud aga projekti käivitamiseks tekkinud sobivat ajamomenti.»

Tänaseks on turuolukord muutunud ja sarnaselt Eestile on ka Lätis kinnisvarasektor elavnemas ja seda aktiivsemalt kui Eestis. Samal ajal on hinnatase Riias endiselt oluliselt madalam kui Tallinnas: 2024. aastal oli Tallinna keskmine ruutmeetri hind ligikaudu 4300 eurot, Riias aga 2700 eurot.