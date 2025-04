Riik tahab pääseda omanikele maa eest raha maksmisest

Aprilli alguses saatis oma ettepanekud rahandusministeeriumile kliimaministeerium, kus uueks energeetika- ja keskkonnaministriks on Andres Sutt ning taristuministriks Kuldar Leis. Muu hulgas võib sealt lugeda, et kliimaministeerium otsib uut juristi, sest – ei tee nalja – plaan on hakata maaomanike õigusi riivama.