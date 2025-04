Turismi- ja Reisifirmade Liit: turistide arvu taastumisest on veel vara rääkida

Statistikaameti andmetel veetsid välisturistid 2024. aastal Eesti majutusettevõtetes 3,67 miljonit ööd, mis on 16 protsenti ehk 708 000 võrra vähem kui 2019. aastal. «Oluline tegur on Vene turistide puudumine. Kui vaadata muid välisriike (v.a. Venemaa) koondina, siis on nõudlus veidi paremini taastunud – muude välisturistide ööbimisi oli 6 protsenti vähem kui 2019. aastal samal ajal,» märkis Tsaturjan.