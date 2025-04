Eesti otsib Euroopast liitlasi ettevõtted marru ajanud aruannetest vabanemiseks

«Arutasime Euroopa Asjade komisjonis kirgi kütnud kesktlikkusaruande esitamist. Eesti pikk plaan on muuta kestlikkusaruannete esitamine kõigile ettevõtetele vabatahtlikuks ja selle ülesande läbirääkimisteks ka täitevvõim meilt sai. Peame leidma Euroopas liitlasi, et see ettepanek saaks toetuse. Kui kohustus vaatamata meie pingutusele säilib, eelistame sätestada aruande esitamise iga viie, miinimumina iga kolme aasta tagant senise iga-aastase kohustuse asemel,» kirjutab Tali Facebookis.