Lõpuks tuli börsidele ka kergendusralli

USA ja viimasel ajal ka muu maa aktsiaturud on olnud ühe mehe meelevallas. Aktsiate hinnaliikumistele annab suuna see, mida Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teeb või ütleb. Need ütlused on tihti ettearvamatud ja sõnum võib päeva jooksul muutuda eelnevast risti vastupidiseks.