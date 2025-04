Trumpi leevendus lubas palju, aga kestis vähe – USA turud taas languses

Kolmapäeval turge rõõmustanud uudis — president Donald Trumpi otsus peatada suurema osa uutest tollitariifidest 90 päevaks — tõi vaid ajutise leevenduse. Neljapäevaks oli optimism asendunud uue ärevusega, kui president hoiatas, et juhul kui kaubanduslepeteni ei jõuta, tõstetakse tariifid veelgi kõrgemale. «... kui kokkulepet ei sünni, võivad tariifid minna taas sinna, kus nad enne olid,» teatas Trump.

Valge Maja majandusnõunik Kevin Hassett kinnitas, et 15 riiki on esitanud USA-le ametlikud ettepanekud kaubanduslepeteks. See info aga ei suutnud investorite närvilisust maandada.