Uus Maa: kaugküttele üleminek tõstab korteri väärtust

Mida peaks ühistud tegema kaugküttega liitumiseks?

Utilitase äriarendusjuhi Dabrel Pritsi sõnul tuleks toetusest huvitatud ühistul esmajärjekorras ühendust võtta kaugkütteettevõttega. «Seejärel uurime kui kaugel asub hoone kaugküttevõrgust ning kas liitumine oleks võimalik. Lisaks selgitame välja kas hoones on tsentraalne ehk majasisene küttesüsteem või mitte.» Samas rõhutab Prits, et ühendust tasuks võtta ka siis kui soojusvõrku lähedal ei asu, sest kui huvitatud liitujaid on piirkonnas veel, siis saab kaaluda võrgu laiendamist.

«Kortermaja elanike jaoks on kaugkütte suurimateks eelisteks varustuskindlus ja mugavus. Ühistu ei pea muretsema kütuse hankimise ja varustamise eest. Samuti on kaugkütte puhul küttesüsteemi hoolduskulud ja vajalikud investeeringud väiksemad kui mõnd teist kütteliiki kasutades – soojussõlm on odavam ja selle hooldamine lihtsam. Efektiivsust tõstab ka kaugkütte kasutajate arv – mida rohkem on kasutajaid, seda soodsam see kõigile on,» ütles ta.

Lisaks on kaugküte võrreldes mitmete teiste kütteliikidega keskkonnasäästlik, sest enamik tarbitavast soojusest on toodetud taastuvatest allikatest või heitsoojusest. «Alates Ukraina sõjast on hakatud üha enam rääkima ka energiajulgeolekust ja küttesüsteemide toimepidevusest. Kaugküttes tagame soojuse mitme erineva tootmisallikaga ehk tootmisseadmete hooldusseisakute või muude tõrgete korral on vajalik energiamaht alati tagatud. Soojuse tootmiseks kasutatakse peamiselt kohalikku biomassi, mistõttu oleme ka vähem sõltuvad importkütuste hindade kõikumistest ning võimalikest tarneraskustest,» ütles Prits. Kasutatav puiduhake pärineb Eestist, seega annab kaugküte ka panuse kohalikku majandusse. Lisaks on see tulevikukindel, võimaldades kasutada erinevaid soojusallikaid ehk kui turule tulevad uued energialahendused, saavad kaugkütte kliendid muutusest automaatselt osa.