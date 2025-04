Rail Balticu Euroopa koordinaator: me oleme kaotanud palju aega

Prantsusmaalt pärit Trautmann rääkis, et Rail Balticu ehitusele eelnesid väga pikad arutelud, sest iga Balti riik soovis endale saada parima lahenduse. «Me oleme kaotanud palju aega aruteludes,» sõnas ta. Samas pidas Trautmann seda normaalseks, sest Balti riigid peavad ka ise projekti rahaliselt panustama. «Graafik oli liiga optimistilik,» sõnas ta. Lisaks on projekti aeglustanud ka Vene agressioonisõda Ukrainas, sest tähelepanu on suundunud julgeolekule. Seda pidas Trautmann samuti antud olukorras paratamatuseks.

Trautmann rõhutas Rail Balticu olulisust ning sõnas, et tema jaoks on tähtis, et riikide raudteed oleksid Euroopas kokku ehitatud. «Me peame olema ühendatud,» märkis ta. Ta sõnas, et Rail Baltic on inimestele kasulik, sest see aitab tagada julgeolekut ja võitleb Euroopas ääremaastumise vastu, kuna Rail Baltic läheb läbi ka piiriäärsetelt aladelt, kus asustus on hõre. «Lisandväärtus tekkib siis, kui projekt on lõpetatud,» sõnas ta.