Registreeritud töötute arv suurenes, kuid osakaal langes

Töötukassa saab uue juhi

Töötukassa uus juhatuse esimees Gert Tiivas märkis, et töötukassa juhtimine on vastutusrikas ülesanne, sest töötukassa roll ühiskonnas on suur. «Töötukassa on oma ülesannetega hästi toime tulnud. Oluline on, et töötukassa oleks hästi toimiv ka tulevikus, teenused kvaliteetsed, mõjusad ja vajalikud,» sõnas Tiivas.