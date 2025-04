Samal ajal tõstis Trump Hiina tollid 104 protsendilt 125 protsendini, eskaleerides nii oma kaubandussõda maailma suuruselt teise majandusega. Põhjus oli selles, et Hiina teatas varem, et tõstab oma vastutolle USA-le 84 protsendini. Samas on mõlemad pooled avaldanud valmisolekut tolliteemadel läbirääkimisteks.