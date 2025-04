ING: Trumpi «võit» on nagu suvalise jalgpallimeeskonna võit San Marino üle

Kuna Mehhiko ja Kanada ning USA kaks tähtsamat kaubanduspartnerit Hiina ja Euroopa Liit ei ole USAga kaubanduskõnelusi alustanud, on Trumpi võidutähistamine nagu suur pidu, kui su lemmik jalgpallimeeskond saavutab San Marino üle võidu. Aga me kõik saame aru, et see pole mingi suur võit.