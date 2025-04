Esmalt kontrollib notar kinnistusraamatu andmeid, et välja selgitada, kes on vara omanik ja kas vara on koormatud hüpoteegi, keelumärke või muude kolmandate isikute õigustega, mis võiksid ostjat mõjutada. Teisisõnu – kas vara müüb inimene, kes tohib seda ka müüa.

Juba vara omaniku välja selgitamine võib inimeste jaoks üllatusi tuua. Sageli väljendavad inimesed imestust, kui notar ütleb, et vara on eelmise abikaasaga ühisvara ning tehingu tegemiseks on vaja ka tema nõusolekut. Väga levinud on eksiarvamus, et kui üks abikaasa on kinnistusraamatus omanikuna kirjas, siis kuulubki vara ainult talle. Isegi kui endine abikaasa on vahepeal surnud, saab ühisvara müüa ainult koos tema pärijatega.