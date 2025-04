«Mitmed poed juba praegu ei väljasta ostjale automaatselt paberil kviitungit, kuid soovi korral seda tehakse. Tihti liigub pabertšekk otse prügikasti, mistõttu on nende kohustuslik väljaprintimine ebaotstarbekas nii tarbija, kaupleja kui ka loodusressursside vaatest. Seega loome ettevõtjatele võimaluse loobuda kohustusest väljastada paberil ostukviitungit ja paberarveid, kui need on elektrooniliselt kättesaadavad näiteks klienditeeninduskeskkonnas või on saadetud tarbijale e-posti teel,» selgitas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.