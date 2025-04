Kinnisvarabüroo: Tallinna ümbruses hakkavad vabad krundid otsa saama

Igor Habali kinnitusel viimane majanduslangus kruntide hinda alla ei toonud, pigem vastupidi. «Krundid ja eramud on korteritest vähem likviidsed ning majanduskriis tabab neid sektoreid tavaliselt valusamalt. Kui 2007. aasta kriisiga võis krundi väärtus julgelt poole võrra kukkuda, siis seekord seda ei toimunud. Korterite hind on kaks viimast aastat samal tasemel püsinud, aga kruntidel hoopis tõusnud. Hea asukohaga elamukrundid on täis ehitatud või muutunud oluliselt defitsiitsemaks. Seetõttu on Tallinna lähiümbruse kruntide ja majade turg praegu päris heas seisus,» ütles Habal.