Ekspert avaldab, mis on toidupoodide psühholoogia kauba paigutamisel

Põhjus, miks poekülastajaid tervitavad just puu- ja juurviljaletid, peitub selles, et ilusad värvid ja head lõhnad tekitavad mõnusa tunde ning uuringute tulemused ütlevad, et kui tunned end hästi, siis käid ka hoogsamalt raha välja.

Kartulid, kurgid ja banaanid kärusse laotud, tahaksid järgmiseks seada sammud piima ja või järele, aga oh üllatust – piimatoodete lett asub kaupluse kõige tagumises nurgas. See tähendab, et sinna jõudmiseks tuleb läbida hulk muude toodetega täidetud riiulivahesid. Pika teekonna ülesanne on loomulikult panna sind poes rohkem aega veetma.

Aga asi pole pelgalt selles, et rohkem aega poes võrdub suuremad kulutused. Nimelt näitavad uuringute andmed, et otsustusvõime muutub poes veedetud ajas üha impulsiivsemaks ja emotsionaalsemaks. Katsete abil on kindlaks tehtud, et umbes-täpselt 23. minutil hakkavad ostjad otsuseid tehes kasutama seda osa ajust, mis tegeleb emotsioonidega. Pärast 40. minutit on aju juba nii väsinud, et lõpetab peaaegu täielikult ratsionaalsete otsuste tegemise. Just pikale veninud poetuuri ajal on impulsiivostud kõige varmamad tekkima.