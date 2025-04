Ministeerium: Eesti on jätkuvalt turistidele ligitõmbav

«Majutatute arv ületab ka kriisieelseid aastaid. Kui võrrelda majutatute arvu veebruaris, siis veel 2019. aastalregistreeriti 219 000 majutatut, 2020. aastal juba 232 000 ning võrdlusena eelmisel aasta veebruaris, 225 000. 2025. aasta näitaja on 230 000. See tähendab, et oleme peaaegu taastumas isegi võrreldes vahetult enne koroonakriisi püstitatud tipuga,» osutas nõunik.