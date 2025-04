Pikalt tipus olnud IKT-erialade populaarsus on vähenenud mitu aastat järjest, nüüdseks on see valdkond liidripositsioonilt taandunud. «Võib arvata, et muu hulgas on IKT populaarsuse languse taga tehisaru kasvav kasutamine andmetöötluses ja programmeerimises. Samuti on meedias üksjagu vihjatud vähenevale nõudlusele IT-spetsialistide järele,» kommenteeris Kantar Emori uuringuekspert Katrin Männaste. «Tervisevaldkonna puhul on aga kajastus pigem vastupidine: räägitakse nii arstide, õdede, hooldajate, proviisorite kui ka teiste tervisevaldkonnas tegutsejate puudusest,» lisas ta.