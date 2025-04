Peaminister Kristen Michal (RE) tõdes, et Eesti majandus on küll kasvutsükli alguses, ent ees ootavad keerulised ajad. «Peame leidma rohkem ekspordivõimalusi, lahendama demograafilisi muresid ja arvestama geopoliitiliste pingetega,» loetles ta. Samas rõhutas peaminister, et pärast viimaste aastate keeristormi on majandus hakanud uuesti kasvama ja paljud prognoosijad ootavad sel aastal veel kiiremat edenemist.