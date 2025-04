EL pani lukku: kättemaksutollid USA impordile hakkavad kehtima 15. aprillist

«USA tollitasud on alusetud ja kahjulikud — need tekitavad majanduslikku kahju nii USA-le kui ka ELile ning kahjustavad ka üleilmset majandust,» seisab Euroopa Komisjoni avalduses. Samuti rõhutatakse, et Euroopa eelistaks leida USAga tasakaalustatud ja vastastikku kasuliku läbiräägitud lahenduse.